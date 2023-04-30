В семичасовой миссии на МКС приняли участие два космонавта из Свердловской области

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин минувшей ночью провели за бортом МКС семь часов и 11 минут. В миссии также участвовал космонавт Андрей Федяев, который управлял манипулятором с пульта внутри одного из модулей станции.Космонавты Сергей Прокопьев и Андрей Федяев — выходцы из Свердловской области. Командир МКС-69 Сергей Прокопьев родился в Свердловске в 1975 году. Для него это уже пятый выход в открытый космос. Космонавт Андрей Федяев родился в Серове в 1981 году. 19 апреля он также управлял манипулятором с борта станции при переносе радиатора, в открытый космос в это время также выходили Прокопьев и Петелин.Минувшей ночью миссия космонавтов состояла в том, чтобы подготовить и перенести шлюзовую камеру c модуля МКС «Рассвет» и установить ее на многоцелевом лабораторном модуле «Наука», сообщили в Роскосмосе. Космонавты подготовили камеру, провели наблюдение за ее перемещением с помощью манипулятора ERA (им управлял космонавт Андрей Федяев с пульта, расположенного внутри модуля «Наука»), отследили пристыковку к «Науке» и подключили кабели между шлюзовой камерой и этим модулем.Модуль российского сегмента МКС «Рассвет» предназначен для стыковки кораблей, в его гермоотсеке также организованы рабочие места для проведения биотехнологических и материаловедческих экспериментов. Шлюзовая камера находилась на этом модуле с момента запуска и пристыковки «Рассвета» к МКС в 2010 году.Добавим, что во время прямой трансляции с МКС Роскосмос провел среди подписчиков конкурс на лучший вопрос. Так, например, один из победителей поинтересовался, «возможно ли в принципе выйти наружу через шлюз российского сегмента и вернуться внутрь на станцию через шлюз американского сегмента в случае нештатной ситуации».