На Кубани задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Кубани задержали троих местных жителей подозреваемых в убийстве мужчины и женщины, ехавших из станицы Крыловской в Усть-Лабинск на автомобиле.Ранее стало известно об исчезновении 37-летнего Чубко Кирилла и 19-летней Мостыко Татьяны. Позже их машину нашли в Брюховецком районе сожженной. Тело мужчины обнаружили с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела девушки устанавливается, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).По версии следствия, вечером 28 апреля 2023 года 30, 31 и 45-летний подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке трассы вблизи станицы Березанской Выселковского района в темное время суток. Увидев одиноко стоящих в темноте мужчину и девушку, подозреваемые, как утверждается, решили убить их, чтобы забрать деньги и другие ценности.Заявляется, что подозреваемые сняли с расчетных счетов потерпевших более 180 тысяч рублей. В настоящее время с ними работают следователи и криминалисты краевого управления СКР. В ближайшее время следователями в суд будут направлены ходатайства об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу.