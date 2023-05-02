В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы

– говорится в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудниками полиции установлено, что задержанный 30 апреля около 23.00 на территории лесопарковой зоны у Парашютной улицы в ходе внезапно возникшей ссоры нанес девочке смертельные удары, после чего спрятал ее тело»,