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В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего юношу, которого подозревают в убийстве 13-летней школьницы. Ее тело вместе с личными вещами нашли закопанным в лесопарковой зоне в районе Каменки.
По данным «Фонтанки», 30 апреля школьница соврала маме, что поедет на мастер-класс в кафе, а сама поехала на пикник вместе с 16-летним юношей и его 15-летней подругой, которые ее туда пригласили. В тот же день телефон девочки перестал отвечать, а 1 мая ее мама обратилась в полицию.
Вчера, 2 мая, сотрудники уголовного розыска, изучая знакомых исчезнувшей, обратили внимание на 16-летнего подростка. Правоохранители обнаружили его телеграм-канал, в котором, как утверждает издание, нашли пост, буквально являвшийся признанием в убийстве. В ночь с 2 на 3 мая его задержали.
Заявляется, что юноша заранее выкопал яму, куда планировал спрятать тело школьницы. Лишь после этого он пригласил знакомую. Судмедэкспертиза заключила, что жертва скончалась в результате многочисленных ударов по голове молотком.
По данным телеграм-канала «Mash на Мойке» подросток убил девочку во время прямого эфира. Школьница якобы должны была «дать интервью в необычном месте».
Как сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, знакомые школьницы переписывались с матерью погибшей с ее телефона. Так они пытались ввести женщину в заблуждение. После этого они разбили мобильник и закопали его вместе с телом.
«Сотрудниками полиции установлено, что задержанный 30 апреля около 23.00 на территории лесопарковой зоны у Парашютной улицы в ходе внезапно возникшей ссоры нанес девочке смертельные удары, после чего спрятал ее тело»,
– говорится в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным «Фонтанки», 30 апреля школьница соврала маме, что поедет на мастер-класс в кафе, а сама поехала на пикник вместе с 16-летним юношей и его 15-летней подругой, которые ее туда пригласили. В тот же день телефон девочки перестал отвечать, а 1 мая ее мама обратилась в полицию.
Вчера, 2 мая, сотрудники уголовного розыска, изучая знакомых исчезнувшей, обратили внимание на 16-летнего подростка. Правоохранители обнаружили его телеграм-канал, в котором, как утверждает издание, нашли пост, буквально являвшийся признанием в убийстве. В ночь с 2 на 3 мая его задержали.
Заявляется, что юноша заранее выкопал яму, куда планировал спрятать тело школьницы. Лишь после этого он пригласил знакомую. Судмедэкспертиза заключила, что жертва скончалась в результате многочисленных ударов по голове молотком.
По данным телеграм-канала «Mash на Мойке» подросток убил девочку во время прямого эфира. Школьница якобы должны была «дать интервью в необычном месте».
Как сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, знакомые школьницы переписывались с матерью погибшей с ее телефона. Так они пытались ввести женщину в заблуждение. После этого они разбили мобильник и закопали его вместе с телом.
«Во время допроса 16-летний подозреваемый дал признательные показания и показал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей»,
– заявили в СК по Санкт-Петербургу.
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