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В Новосибирске мам детей с ОВЗ учат маршировать с «воображаемым оружием»
Россия и мир
Фото: страница в ВК Елены Спасских
В Новосибирске женщин, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, учат маршировать на военно-патриотической акции.
Видео с шагающими женщинами опубликовала в соцсети депутат Новосибирского Заксобрания Елена Спасских («ЕР») еще 28 апреля. На это обратили внимание журналисты издания «Тайга.info».
Депутат назвала свой пост «Мамы встанут в караул». «Речь идёт о мамах особенных детей, которые сейчас активно тренируются на Мемориальном ансамбле "Монумент Славы воинам-сибирякам". С воображаемым оружием в руках женщины, мамы и бабушки постигают тонкости торжественного шага, перестроений, строевого тренинга», — пишет депутат, добавив, что женщинам предстоит сборка-разборка автомата, стрельба, а также почётный караул у вечного огня.
«"Раз! Раз! Раз-два-три! Шаг! Левой! Все верно! Пошла наискосочек!", — поддерживают женщин опытные инструкторы. Не все получается с первого раза, но, как говорится, лиха беда начало», — комментирует видео депутат. По ее словам, мамы благодарят организаторов за патриотическую акцию. «Детки, кстати, тоже активно участвуют в репетициях — так традиции сохраняют уже для будущих поколений», — пишет Елена Спасских.
Добавим, что речь идет об участницах федерального проекта «Про неё» («ОНФ»), который был создан в 2020 году для поддержки женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта женщинам обещали «передышку» от будней — походы в кино и театр, салоны красоты, мастер-классы, изучение иностранных языков, курсы по карьерному развитию и «многое другое».
Елена Спасских стала депутатом в 2020 году. В графе образование на официальном сайте регионального Заксобрания у нее указано «Новосибирский государственный педагогический университет, физическая культура». Имеет благодарность министра спорта РФ.
Видео с шагающими женщинами опубликовала в соцсети депутат Новосибирского Заксобрания Елена Спасских («ЕР») еще 28 апреля. На это обратили внимание журналисты издания «Тайга.info».
Депутат назвала свой пост «Мамы встанут в караул». «Речь идёт о мамах особенных детей, которые сейчас активно тренируются на Мемориальном ансамбле "Монумент Славы воинам-сибирякам". С воображаемым оружием в руках женщины, мамы и бабушки постигают тонкости торжественного шага, перестроений, строевого тренинга», — пишет депутат, добавив, что женщинам предстоит сборка-разборка автомата, стрельба, а также почётный караул у вечного огня.
«"Раз! Раз! Раз-два-три! Шаг! Левой! Все верно! Пошла наискосочек!", — поддерживают женщин опытные инструкторы. Не все получается с первого раза, но, как говорится, лиха беда начало», — комментирует видео депутат. По ее словам, мамы благодарят организаторов за патриотическую акцию. «Детки, кстати, тоже активно участвуют в репетициях — так традиции сохраняют уже для будущих поколений», — пишет Елена Спасских.
Добавим, что речь идет об участницах федерального проекта «Про неё» («ОНФ»), который был создан в 2020 году для поддержки женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта женщинам обещали «передышку» от будней — походы в кино и театр, салоны красоты, мастер-классы, изучение иностранных языков, курсы по карьерному развитию и «многое другое».
Елена Спасских стала депутатом в 2020 году. В графе образование на официальном сайте регионального Заксобрания у нее указано «Новосибирский государственный педагогический университет, физическая культура». Имеет благодарность министра спорта РФ.
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