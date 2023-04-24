Возрастное ограничение 18+
Жительница Амурской области будет в рассрочку выплачивать 100 тысяч рублей штрафа за комментарии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Белогорский городской суд Амурской области признал местную жительницу виновной «в дискредитации Вооруженных сил России» (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).
Женщину оштрафовали на 100 000 рублей, однако разрешили выплачивать эту сумму в рассрочку. Суд учел наличие маленького ребенка и беременность обвиняемой.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали комментарии женщины в местном телеграм-канале о событиях в Украине. В прошлом году она уже была оштрафована по административной статье, однако позже вновь разместила комментарии, которые содержали «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере способов использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Об этом сообщается на странице «Амурский областной суд — ОПС» (Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Амурской области).
Женщина свою вину признала полностью и раскаялась. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка и состояние беременности подсудимой, уточнили в пресс-службе.
В итоге женщина получила наказание в виде штрафа 100 000 рублей. Ей разрешили выплачивать штраф в рассрочку — на срок 25 месяцев, по четыре тысячи рублей ежемесячно.
Женщину оштрафовали на 100 000 рублей, однако разрешили выплачивать эту сумму в рассрочку. Суд учел наличие маленького ребенка и беременность обвиняемой.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали комментарии женщины в местном телеграм-канале о событиях в Украине. В прошлом году она уже была оштрафована по административной статье, однако позже вновь разместила комментарии, которые содержали «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере способов использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Об этом сообщается на странице «Амурский областной суд — ОПС» (Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Амурской области).
Женщина свою вину признала полностью и раскаялась. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка и состояние беременности подсудимой, уточнили в пресс-службе.
В итоге женщина получила наказание в виде штрафа 100 000 рублей. Ей разрешили выплачивать штраф в рассрочку — на срок 25 месяцев, по четыре тысячи рублей ежемесячно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На председателя екатеринбургского общества «Мемориал»* оформили протоколы по статье о дискредитации ВС РФ
27 апреля 2023
27 апреля 2023