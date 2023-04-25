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В Франции на демонстрации вышли более двух миллионов человек, около 300 задержаны
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Первомайские шествия и демонстрации во Франции, которые в этом году прошли на фоне протестов против пенсионной реформы, собрали рекордное количество участников.
В этом году на улицы вышли в почти в десять раз больше демонстрантов, чем в прошлом, пишет Le Monde. По данным издания, профсоюзы заявили, что в шествиях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, в том числе 550 000 в Париже. МВД приводит другие цифры — 782 000 демонстрантов по всей Франции, 112 000 в столице.
К вечеру понедельника полиция задержала около трех сотен участников акций, в Париже были задержаны более ста человек.
В результате ожесточенных столкновений есть пострадавшие. Протестующие забрасывали полицейских камнями, силовики в ответ применяли слезоточивый газ и водометы. Ранения получили 108 силовиков по всей стране, один полицейский был госпитализирован с сильными ожогами после попадания коктейля Молотова. В профсоюзе полиции потребовали «предоставить правовые инструменты», которые будут регулировать «доступ к любым демонстрациям или собраниям».
В этом году на улицы вышли в почти в десять раз больше демонстрантов, чем в прошлом, пишет Le Monde. По данным издания, профсоюзы заявили, что в шествиях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, в том числе 550 000 в Париже. МВД приводит другие цифры — 782 000 демонстрантов по всей Франции, 112 000 в столице.
К вечеру понедельника полиция задержала около трех сотен участников акций, в Париже были задержаны более ста человек.
В результате ожесточенных столкновений есть пострадавшие. Протестующие забрасывали полицейских камнями, силовики в ответ применяли слезоточивый газ и водометы. Ранения получили 108 силовиков по всей стране, один полицейский был госпитализирован с сильными ожогами после попадания коктейля Молотова. В профсоюзе полиции потребовали «предоставить правовые инструменты», которые будут регулировать «доступ к любым демонстрациям или собраниям».
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