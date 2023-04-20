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СК: министр соцполитики Нижегородской области задержана, ее подозревают во взятке стройматериалами

17.02 Пятница, 28 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Министр соцполитики Нижегородской области задержана по уголовному делу о коррупции, ее поместили под домашний арест.

В СК уточнили, что с занимаемой должности министр уже уволена.

По версии следствия, с августа 2022 по апрель 2023 года чиновница получила взятку от директора детского дома «за общее покровительство по службе».

Взятку министр получала в виде имущества (строительных материалов для личного домовладения), а также в виде услуг (ремонтные работы в квартире), считает следствие. Всего сумма взятки превысила 1 миллион 400 тысяч рублей.

«Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение, которое она признала. В отношении обвиняемой избран домашний арест», — сообщили в региональном СУ СК.

На сайте регионального министерства соцполитики руководитель на данный момент не указан. На сайте правительства региона сообщается, что министерство социальной политики Нижегородской области возглавляет Наталья Исаева. При попытке открыть вкладку с ее фамилией появляется сообщение, что страница не найдена.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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