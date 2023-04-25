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В Нижнем Новгороде из-за разгерметизации бочки со стиролом пострадали четыре работника
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На предприятии в Нижнем Новгороде произошла разгерметизация двухсотлитровой бочки со стиролом, четыре работника доставлены в больницу.
«27 апреля около 10 час. 10 мин. в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, произошла разгерметизация двухсотлитровой бочки со стиролом. В результате происшествия частично разрушилась стена одного из цехов производства», — сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
По предварительной информации пострадали четыре работника предприятия ООО «Мадера». О состоянии пострадавших не сообщается. Им оказывают помощь врачи.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства ЧП. Также проверку проводит региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что проверка организована «в связи с хлопком, произошедшем на промышленном предприятии, расположенном в поселке Кудьма, являющемся изготовителем красок».
«27 апреля около 10 час. 10 мин. в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, произошла разгерметизация двухсотлитровой бочки со стиролом. В результате происшествия частично разрушилась стена одного из цехов производства», — сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
По предварительной информации пострадали четыре работника предприятия ООО «Мадера». О состоянии пострадавших не сообщается. Им оказывают помощь врачи.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства ЧП. Также проверку проводит региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что проверка организована «в связи с хлопком, произошедшем на промышленном предприятии, расположенном в поселке Кудьма, являющемся изготовителем красок».
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