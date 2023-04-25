Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк».Очевидцы сообщают о едком черном дыме у здания на Кутузовском проспекте.Данных о пострадавших нет. Информация уточняется.