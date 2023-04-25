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В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк»
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк».
Очевидцы сообщают о едком черном дыме у здания на Кутузовском проспекте.
Данных о пострадавших нет. Информация уточняется.
Очевидцы сообщают о едком черном дыме у здания на Кутузовском проспекте.
Данных о пострадавших нет. Информация уточняется.
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