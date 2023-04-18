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В Башкирии будут судить чиновницу Минздрава по делу об уничтожении лекарств для льготников
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Башкирии будут судить чиновницу по уголовному делу о халатности, которая привела к уничтожению льготных лекарств на сумму более 31 миллиона рублей.
По версии следствия, начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения республики «не исполнила и ненадлежаще исполнила свои обязанности по распределению лекарственных препаратов и медицинских изделий по пунктам отпуска».
В итоге у препаратов истек срок годности, они были списаны и уничтожены. В прокуратуре уточняют, что речь идет о лекарствах для льготников — в том числе для онкобольных, пациентов с почечной недостаточностью, эндокринными заболеваниями и др. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 31,2 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения республики «не исполнила и ненадлежаще исполнила свои обязанности по распределению лекарственных препаратов и медицинских изделий по пунктам отпуска».
В итоге у препаратов истек срок годности, они были списаны и уничтожены. В прокуратуре уточняют, что речь идет о лекарствах для льготников — в том числе для онкобольных, пациентов с почечной недостаточностью, эндокринными заболеваниями и др. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 31,2 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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