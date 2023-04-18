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Эрдогану стало плохо во время эфира, он отменил свою предвыборную поездку
Россия и мир
Фото: duma.gov.ru CC BY 4.0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно почувствовал себя плохо во время интервью турецкому телевидению.
Прямой эфир был внезапно прерван, когда журналист начал задавать вопрос о возможном распределении министерских портфелей. Длительная пауза вызвала различные домыслы.
По предварительной информации, ухудшение самочувствия турецкого лидера было вызвано желудочным гриппом.
Позже его официальный представитель сказал, что со здоровьем Эрдогана все в порядке.
Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, он заявил, что по совету врачей проведет среду дома.
Прямой эфир был внезапно прерван, когда журналист начал задавать вопрос о возможном распределении министерских портфелей. Длительная пауза вызвала различные домыслы.
По предварительной информации, ухудшение самочувствия турецкого лидера было вызвано желудочным гриппом.
Позже его официальный представитель сказал, что со здоровьем Эрдогана все в порядке.
Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, он заявил, что по совету врачей проведет среду дома.
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