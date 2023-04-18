Эрдогану стало плохо во время эфира, он отменил свою предвыборную поездку

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно почувствовал себя плохо во время интервью турецкому телевидению.Прямой эфир был внезапно прерван, когда журналист начал задавать вопрос о возможном распределении министерских портфелей. Длительная пауза вызвала различные домыслы.По предварительной информации, ухудшение самочувствия турецкого лидера было вызвано желудочным гриппом.Позже его официальный представитель сказал, что со здоровьем Эрдогана все в порядке.Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, он заявил, что по совету врачей проведет среду дома.