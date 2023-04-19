Возрастное ограничение 18+
Совет Федерации одобрил расширение перечня поводов для лишения гражданства
Россия и мир
Фото: council.gov.ru / CC BY 4.0
Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о лишении гражданства России за дискредитацию использования российской армии, терроризм а также за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны. Речь идёт пока только о приобретённом (по хожу жизни человека) гражданстве.
Кроме того, закон предполагает лишение гражданства за призывы к экстремистским действиям, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя России, дезертирство, призывы к развязыванию войны.
Закон вносит поправки в статью 24 закона «О гражданстве России», в которой идёт речь о «прекращении гражданства вследствие совершения преступления». Кроме того, предусматривается возможность упрощённого получения российского гражданства иностранцами, заключившими не менее чем на год контракт о службе в ВС РФ.
Напомним, лишать приобретённого гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации» в ноябре 2022 года предложил Владимир Путин. Лишить гражданства, которое граждане России имеют с рождения, не позволяет Конституция.
После одобрение закона СовФедом для его вступления в силу остался один этап – подписание президентом.
Кроме того, закон предполагает лишение гражданства за призывы к экстремистским действиям, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя России, дезертирство, призывы к развязыванию войны.
Закон вносит поправки в статью 24 закона «О гражданстве России», в которой идёт речь о «прекращении гражданства вследствие совершения преступления». Кроме того, предусматривается возможность упрощённого получения российского гражданства иностранцами, заключившими не менее чем на год контракт о службе в ВС РФ.
Напомним, лишать приобретённого гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации» в ноябре 2022 года предложил Владимир Путин. Лишить гражданства, которое граждане России имеют с рождения, не позволяет Конституция.
После одобрение закона СовФедом для его вступления в силу остался один этап – подписание президентом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге начинается суд над Евгением Ройзманом*
26 апреля 2023
26 апреля 2023