Совет Федерации одобрил расширение перечня поводов для лишения гражданства

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о лишении гражданства России за дискредитацию использования российской армии, терроризм а также за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны. Речь идёт пока только о приобретённом (по хожу жизни человека) гражданстве.Кроме того, закон предполагает лишение гражданства за призывы к экстремистским действиям, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя России, дезертирство, призывы к развязыванию войны.Закон вносит поправки в статью 24 закона «О гражданстве России», в которой идёт речь о «прекращении гражданства вследствие совершения преступления». Кроме того, предусматривается возможность упрощённого получения российского гражданства иностранцами, заключившими не менее чем на год контракт о службе в ВС РФ.Напомним, лишать приобретённого гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации» в ноябре 2022 года предложил Владимир Путин. Лишить гражданства, которое граждане России имеют с рождения, не позволяет Конституция.После одобрение закона СовФедом для его вступления в силу остался один этап – подписание президентом.