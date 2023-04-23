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Росстандарт: BMW отзовет 4736 машин в России из-за проблем с подушкой безопасности
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
BMW отзовет 4736 машин в России из-за проблем с подушкой безопасности водителя, сообщили в Росстандарте.
«Причина отзыва транспортных средств: на затронутых автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы», — сообщили в Росстандарте.
В ведомстве перечислили серии машин, которые подлежат отзыву (все они изготовлены с января 2015 по январь 2016 года):
«Отзыву подлежат 4736 автомобилей BMW 1 (серия F20), 2 Active Tourer (серия F45), 2 COUPE (серия F22), 3 Sedan (серия F80), 3 Touring (серия F31), 3 (серия F30), 3 (серия F34), 4 CABRIO (серия F33), 4 COUPE (серия F32), 4 COUPE (серия F36), 4 Coupe (серия F83), 5 TOURING (серия F11), 5 (серия F07), 5 (серия F10), 6 (серия F06), 6 (серия F12), 6 (серия F13), M2 COUPE (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X1 (серия F48), X5 M (серия F85), X5 (серия F15), X6 M (серия F86), X6 (серия F16), изготовленных в период с января 2015 г. по январь 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению».
Владельцы машин получат уведомления о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. В машинах заменят надувные подушки безопасности водителя. Ремонт будет бесплатным, уточнили в Росстандарте.
«Причина отзыва транспортных средств: на затронутых автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы», — сообщили в Росстандарте.
В ведомстве перечислили серии машин, которые подлежат отзыву (все они изготовлены с января 2015 по январь 2016 года):
«Отзыву подлежат 4736 автомобилей BMW 1 (серия F20), 2 Active Tourer (серия F45), 2 COUPE (серия F22), 3 Sedan (серия F80), 3 Touring (серия F31), 3 (серия F30), 3 (серия F34), 4 CABRIO (серия F33), 4 COUPE (серия F32), 4 COUPE (серия F36), 4 Coupe (серия F83), 5 TOURING (серия F11), 5 (серия F07), 5 (серия F10), 6 (серия F06), 6 (серия F12), 6 (серия F13), M2 COUPE (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X1 (серия F48), X5 M (серия F85), X5 (серия F15), X6 M (серия F86), X6 (серия F16), изготовленных в период с января 2015 г. по январь 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению».
Владельцы машин получат уведомления о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. В машинах заменят надувные подушки безопасности водителя. Ремонт будет бесплатным, уточнили в Росстандарте.
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