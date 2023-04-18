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В Госдуме предложили ввести ответственность для «серийных доносчиков» и «стукачей»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме предложили ввести ответственность для «серийных доносчиков» и «стукачей». С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
«Эпидемия доносов приняла такой размах, что её официально комментирует Кремль. С Дмитрием Песковым сложно не согласиться: доносы – это отвратительно. По всей стране "добровольные помощники" стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих», — написал лидер партии в телеграм-канале, добавив, что «под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО».
По словам Нечаева, «доносчики вынуждают правоохранителей изучать посты в соцсетях и просматривать записи частных разговоров» вместо того, чтобы «ловить настоящих преступников».
Депутат утверждает, за год в России рассмотрели больше 5 тысяч протоколов о дискредитации армии. «Речь только о тех жалобах, которые дошли до суда. Сколько доносов написали по другим статьям, знают только в МВД», — отмечает депутат. По его словам, статьи, которые принимались для защиты армии и государства, «стали способом сведения счётов». «Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект о декриминализации лайков и ввести ответственность для "серийных доносчиков". Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше вреда доносчики принесут стране», — заявил Нечаев.
Депутат не уточнил, какое именно наказание предлагается для доносчиков.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительным» явлением.
«Эпидемия доносов приняла такой размах, что её официально комментирует Кремль. С Дмитрием Песковым сложно не согласиться: доносы – это отвратительно. По всей стране "добровольные помощники" стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих», — написал лидер партии в телеграм-канале, добавив, что «под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО».
По словам Нечаева, «доносчики вынуждают правоохранителей изучать посты в соцсетях и просматривать записи частных разговоров» вместо того, чтобы «ловить настоящих преступников».
Депутат утверждает, за год в России рассмотрели больше 5 тысяч протоколов о дискредитации армии. «Речь только о тех жалобах, которые дошли до суда. Сколько доносов написали по другим статьям, знают только в МВД», — отмечает депутат. По его словам, статьи, которые принимались для защиты армии и государства, «стали способом сведения счётов». «Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект о декриминализации лайков и ввести ответственность для "серийных доносчиков". Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше вреда доносчики принесут стране», — заявил Нечаев.
Депутат не уточнил, какое именно наказание предлагается для доносчиков.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительным» явлением.
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