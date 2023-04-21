В Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора к 14 годам строгого режима по делу о госизмене

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии бывшего военнослужащего. Его обвинили в государственной измене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну.Уголовное дело слушалось в закрытом режиме под грифом «совершенно секретно», поэтому детали не разглашаются, пишут РИА Новости. По данным агентства, речь о бывшем военном Илье Трачуке.Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также фигуранта лишили воинского звания «ефрейтор».