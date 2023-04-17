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В Оренбурге два школьных учителя получили штрафы за фальсификации на выборах
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Оренбурге два учителя средней общеобразовательной школы признаны судом виновными в фальсификациях на местных выборах. Они получили наказание в виде штрафов.
По версии следствия, председатель участковой избирательной комиссии №1072 и член УИК с правом решающего голоса «договорились совместно совершить фальсификацию избирательных документов». Они включили в списки избирателей вымышленных лиц, подделали подписи, а также проставили в бюллетенях отметки о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом. Об этом в понедельник сообщили в Ленинском районном суде.
Учителя признаны виновными по двум статьям УК — о фальсификации итогов голосования и фальсификации избирательных документов. Наказание — штраф 270 000 рублей и 260 000 рублей в доход государства соответственно.
Между тем, в региональном Заксобрании отреагировали на решение суда и назвали приговор слишком мягким, пишут местные СМИ. Некоторые депутаты полагают, что эти учителя «как минимум не должны работать в школе».
Добавим, что речь идет о выборах депутатов Оренбургского городского Совета в 2020 году.
По версии следствия, председатель участковой избирательной комиссии №1072 и член УИК с правом решающего голоса «договорились совместно совершить фальсификацию избирательных документов». Они включили в списки избирателей вымышленных лиц, подделали подписи, а также проставили в бюллетенях отметки о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом. Об этом в понедельник сообщили в Ленинском районном суде.
Учителя признаны виновными по двум статьям УК — о фальсификации итогов голосования и фальсификации избирательных документов. Наказание — штраф 270 000 рублей и 260 000 рублей в доход государства соответственно.
Между тем, в региональном Заксобрании отреагировали на решение суда и назвали приговор слишком мягким, пишут местные СМИ. Некоторые депутаты полагают, что эти учителя «как минимум не должны работать в школе».
Добавим, что речь идет о выборах депутатов Оренбургского городского Совета в 2020 году.
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