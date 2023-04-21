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Цены на жилье в новостройках в крупных городах РФ выросли на 76% и достигли потолка

11.31 Понедельник, 24 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Цены на квартиры в новостройках в крупных агломерациях в РФ за последние четыре года выросли в среднем на 76%.

Эксперты полагают, что цены на жилье достигли потолка и не будут расти до 2030 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование фонда «Институт экономики города».

В исследовании идет речь о 17 крупных агломерациях страны, включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую. За 2019–2022 годы реальная стоимость жилья в этих агломерациях выросла в среднем на 76% — почти втрое выше потребительской инфляции (27%).

Возможности для дальнейшего существенного подорожания жилья начали исчерпываться уже во втором полугодии 2022 года, считают эксперты. По их словам, возникла ситуация, когда, с одной стороны, доступность жилья низкая, с другой — нет устойчивого роста доходов населения.

Участники рынка предполагают, что в некоторых регионах квартиры могут подешеветь — из-за снижения спроса и «отсутствия предпосылок к росту реальных доходов населения», пишет издание.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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