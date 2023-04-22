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ТАСС: в Подмосковье нашли упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Подмосковье нашли упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой.
Беспилотник обнаружили накануне в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, беспилотник «был разломан пополам». Официальных комментариев от властей пока нет.
Обновлено. РИА Новости утверждают, что беспилотник весом около 100 кг, упавший на окраине Ногинска в Подмосковье, не имел боеприпасов. Силовики уточняют место запуска, пишет агентство со ссылкой на экстренные службы. Ногинск — административный центр Богородского городского округа.
Беспилотник обнаружили накануне в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, беспилотник «был разломан пополам». Официальных комментариев от властей пока нет.
Обновлено. РИА Новости утверждают, что беспилотник весом около 100 кг, упавший на окраине Ногинска в Подмосковье, не имел боеприпасов. Силовики уточняют место запуска, пишет агентство со ссылкой на экстренные службы. Ногинск — административный центр Богородского городского округа.
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