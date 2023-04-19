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В Томской области задержан начальник департамента по культуре, его подозревают в крупном мошенничестве

15.54 Пятница, 21 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Начальник департамента по культуре Томской области задержан, его подозревают в крупном мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения средств в «Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций», дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере, сообщили в СУ СК региона. Задержанный начальник департамента ранее занимал должность директора колледжа.

Следствие полагает, что с 2009 по 2017 год в колледже были похищены деньги, которые выделялись на зарплату сотруднику. Сотрудник был трудоустроен, но фактически за весь этот период не работал. Сумма похищенных средств составила не менее 900 тысяч рублей.

На рабочем месте и по месту жительства чиновника проводят обыски. Решается вопрос о мере пресечения.

В СК не называют фамилию задержанного. На официальном сайте областной администрации указано, что департамент по культуре возглавляет доктор культурологии Павел Волк. В 2001 году он был назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. В 2012 занял пост начальника департамента по культуре Томской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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