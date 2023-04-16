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В Волгограде в многоквартирном жилом доме взорвался газ, людей эвакуировали
Россия и мир
Фото: прокуратура Волгоградской области
В Волгограде рано утром в пятницу взорвался газ в многоквартирном доме на улице Титова.
Взрыв произошел в квартире на втором этаже. После утечки газа возник пожар, сообщили в экстренных службах.
«По предварительным данным произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением, о чем в 04:20 поступило сообщение в экстренные службы. 87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение», — уточнили в региональной в прокуратуре.
К месту ЧП прибыли 12 бригад скорой помощи. Госпитализация жителям не понадобилась, пишут местные СМИ. Шесть человек обратились к врачам с острой реакцией на стресс. Из дома эвакуировано 35 человек.
По предварительным данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.
Взрыв произошел в квартире на втором этаже. После утечки газа возник пожар, сообщили в экстренных службах.
«По предварительным данным произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением, о чем в 04:20 поступило сообщение в экстренные службы. 87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение», — уточнили в региональной в прокуратуре.
К месту ЧП прибыли 12 бригад скорой помощи. Госпитализация жителям не понадобилась, пишут местные СМИ. Шесть человек обратились к врачам с острой реакцией на стресс. Из дома эвакуировано 35 человек.
По предварительным данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.
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