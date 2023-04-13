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На Ставрополье сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче «красивых» номеров и махинациях с полисами
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На Ставрополье сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче «красивых» номеров за деньги.
Кроме того, по предварительной информации, при регистрации разных машин сотрудники использовали одинаковые номера страховых полисов. Служебную проверку проводит региональный главк.
«По предварительным данным, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов для различных автомашин. Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями», — говорится в сообщении пресс-службы главка.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в участии в этой схеме якобы подозревают более 80 сотрудников ГИБДД. Официального подтверждения этих данных пока нет.
«В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства», — заявили в ведомстве.
Кроме того, по предварительной информации, при регистрации разных машин сотрудники использовали одинаковые номера страховых полисов. Служебную проверку проводит региональный главк.
«По предварительным данным, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов для различных автомашин. Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями», — говорится в сообщении пресс-службы главка.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в участии в этой схеме якобы подозревают более 80 сотрудников ГИБДД. Официального подтверждения этих данных пока нет.
«В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства», — заявили в ведомстве.
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