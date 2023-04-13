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СК: в Перми в отношении депутата Заксобрания возбуждено дело о вымогательстве у чиновника
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального Заксобрания.
Его подозревают в вымогательстве денег у чиновника, сообщили в региональном СУ СК. На данный момент депутат объявлен в розыск.
Следствие считает, что в прошлом году депутат угрожал сотруднику аппарата администрации региона тем, что распространит в сети некую «информацию негативного содержания» о чиновнике и его родственниках. Разместить эти сведения он якобы намеревался в подконтрольных ему информационных ресурсах. Чтобы данные не попали в общий доступ, депутат требовал от служащего крупную сумму денег (какую именно, не уточняется), заявили следователи.
«В настоящее время подозреваемый скрылся от органов следствия и находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск», — сообщили в СК.
В офисах аффилированных компаний и в жилых помещениях провели обыски. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения депутата под стражу.
В СК не называют фамилию подозреваемого. По данным РИА Новости, речь идет о депутате Илье Лисняке (фракция «Справедливая Россия — За правду»). На сайте Заксобрания указано, что 32-летний депутат является учредителем целого ряда общественных организаций. Местные СМИ пишут, что ему подконтрольны несколько медиаресурсов.
Его подозревают в вымогательстве денег у чиновника, сообщили в региональном СУ СК. На данный момент депутат объявлен в розыск.
Следствие считает, что в прошлом году депутат угрожал сотруднику аппарата администрации региона тем, что распространит в сети некую «информацию негативного содержания» о чиновнике и его родственниках. Разместить эти сведения он якобы намеревался в подконтрольных ему информационных ресурсах. Чтобы данные не попали в общий доступ, депутат требовал от служащего крупную сумму денег (какую именно, не уточняется), заявили следователи.
«В настоящее время подозреваемый скрылся от органов следствия и находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск», — сообщили в СК.
В офисах аффилированных компаний и в жилых помещениях провели обыски. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения депутата под стражу.
В СК не называют фамилию подозреваемого. По данным РИА Новости, речь идет о депутате Илье Лисняке (фракция «Справедливая Россия — За правду»). На сайте Заксобрания указано, что 32-летний депутат является учредителем целого ряда общественных организаций. Местные СМИ пишут, что ему подконтрольны несколько медиаресурсов.
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