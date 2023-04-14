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В Кемеровской области арестован мужчина, который пришел в школу с ружьем и угрожал сотрудникам
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд в Кемеровской области на два месяца заключил под стражу мужчину, который принес в школу пневматическое ружье, угрожал сотрудникам и пугал детей.
В апреле пьяный мужчина с оружием зашел в школу в Новокузнецком районе и «демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников школы», сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Отмечается, что он использовал ружье «в качестве оружия для психологического воздействия и запугивания находящихся в помещении школы неопределенного круга лиц, среди которых находились несовершеннолетние».
Детей из школы эвакуировали, занятия отменили.
Суд арестовал злоумышленника до 18 июня. Его обвиняют в хулиганстве.
В апреле пьяный мужчина с оружием зашел в школу в Новокузнецком районе и «демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников школы», сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Отмечается, что он использовал ружье «в качестве оружия для психологического воздействия и запугивания находящихся в помещении школы неопределенного круга лиц, среди которых находились несовершеннолетние».
Детей из школы эвакуировали, занятия отменили.
Суд арестовал злоумышленника до 18 июня. Его обвиняют в хулиганстве.
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