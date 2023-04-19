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СМИ: в России заканчиваются запасы новых иномарок массового сегмента
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В российских автосалонах заканчиваются запасы новых иностранных автомобилей среднего ценового сегмента.
У дилеров по всей стране осталось всего около 300 наиболее доступных и популярных моделей, пишут «Известия». Речь о брендах Kia, Skoda, Volkswagen, Renault, Citroen, Opel и Hyundai.
Между тем в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что реальные запасы составляют «лишь несколько десятков машин».
Эксперты полагают, что параллельный импорт не поможет восполнить запасы недорогих иномарок. Расходы на логистику и таможенное оформление приведут к повышению цен. Соответственно, машины выйдут из разряда доступных.
По данным издания, в сложившейся ситуации цены на такие машины уже существенно выросли. Например, в 2021 году базовая модель Kia Rio стоила около 900 тысяч рублей, а сейчас ее цена выросла до 1,5 млн рублей.
У дилеров по всей стране осталось всего около 300 наиболее доступных и популярных моделей, пишут «Известия». Речь о брендах Kia, Skoda, Volkswagen, Renault, Citroen, Opel и Hyundai.
Между тем в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что реальные запасы составляют «лишь несколько десятков машин».
Эксперты полагают, что параллельный импорт не поможет восполнить запасы недорогих иномарок. Расходы на логистику и таможенное оформление приведут к повышению цен. Соответственно, машины выйдут из разряда доступных.
По данным издания, в сложившейся ситуации цены на такие машины уже существенно выросли. Например, в 2021 году базовая модель Kia Rio стоила около 900 тысяч рублей, а сейчас ее цена выросла до 1,5 млн рублей.
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