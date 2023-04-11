Возрастное ограничение 18+

Forbes: в рейтинге богатейших россиян стало на 22 миллиардера больше

11.50 Четверг, 20 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В рейтинге богатейших россиян стало на 22 миллиардера больше, чем в прошлом году. В мировом рейтинге, напротив, число миллиардеров снижается второй год подряд, как и их суммарное состояние, пишет Forbes.

Всего в российском списке — 110 человек. При этом их могло быть 115, однако пять участников прошлогоднего списка отказались от российского гражданства. Это Юрий Мильнер (фонды DST), Николай Сторонский (Revolut), Тимур Турлов (Freedom Finance) и сооснователи JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, пишет издание.

Самым богатым российским миллиардером впервые стал Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК. Его состояние за год выросло более чем в два раза — до $25,2 млрд («Еврохим» производит удобрения).

Издание отмечает, что в топ-20 богатейших россиян, помимо Мельниченко, вошли еще два «химика»: совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор (состояние $11,3 млрд, поднялся на 11 строчку, в прошлом году занимал 27 место) и Андрей Гурьев ($9,7 млрд, поднялся на 15 строчку с 24), ему с семьей принадлежит почти 50% «Фосагро».

На второй строчке российского рейтинга — Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норильского никеля» ($23,7 млрд). На третьей — Владимир Лисин, владелец НЛМК, возглавлявший список в прошлом году ($22,1 млрд).

Также в свежем списке миллиардеров шесть новичков:

Андрей Кривенко, основатель «ВкусВилла» (59 строчка рейтинга, состояние $2,1 млрд);

Сейфеддин Рустамов, основной акционер «Метафракса» (90, $1,3 млрд);

Денис Штенгелов, основатель «КДВ Групп» (94, $1,3 млрд);

Павел Голубков, совладелец ГК «Самолет» (102, $1,1 млрд);

Дмитрий Николаев, владелец «Стройсервиса» (105, $1,1 млрд);

Иван Стрешинский, миноритарный акционер USM (109, $1 млрд).

В целом совокупное состояние российских миллиардеров выросло с $353 млрд до $505 млрд, подсчитал Forbes.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбург занял девятое место в рейтинге городов по уровню предлагаемых зарплат
11 апреля 2023
Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
16 апреля 2023
На скончавшегося в патрульной машине жителя Нижнего Тагила хотели завести уголовное дело
15 апреля 2023
Названы первые 20 компаний, которые будут представлять Свердловскую область на «Иннопроме»
12 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
12:47 Технический университет УГМК присоединился к федеральному партпроекту «Зa самбо»
12:20 Госавтоинспекция выпустила для екатеринбуржцев предупреждение из-за дождя со снегом
11:54 В Свердловской области существенно замедлилась годовая инфляция
11:21 В Талице учитель английского четыре года растлевал своих учениц
10:52 В Верхней Пышме вновь пройдут уникальные спортивные состязания для детей, которые справились с онкологией
10:38 В Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает «телефон доверия»
10:29 Перекресток 8 Марта – Большакова в Екатеринбурге перекроют из-за ремонта трамвайных путей
09:50 Опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме стартуют с 16 мая
09:22 В Свердловской области потеплеет до +17°С
22:59 «Урал» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу
20:52 Накануне в ДТП на улице Нижнего Тагила пострадала 6-летняя пассажирка
20:35 Мошенники «развели» пенсионерку из Каменска-Уральского на 190 тысяч рублей
19:57 Студентам и старшеклассникам Берёзовского показали битые машины
19:21 Нижнетагильский «снаряд» оказался безопасным
18:56 По центру Екатеринбурга торжественно пронесут красное бревно
18:11 Погорельцы из Тавды обратились за помощью к согражданам
17:22 В Ревде закрылось почтовое отделение на улице Энгельса
16:56 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти 37-летней журналистки «Машиностроителя»
16:35 Екатеринбургский суд отправил Ярослава Ширшикова в СИЗО до 17 июня
16:25 Для екатеринбуржцев в Родительский день запустят дополнительные автобусы
16:00 Свердловским фармкомпаниям обещают гарантированный сбыт продукции за инвестиции
15:27 Мэрия намерена сдать в аренду парковку у «Екатеринбург Арены»
14:50 Пожар площадью 680 квадратных метров вспыхнул в селе Щелкун Сысертского округа
14:26 В Свердловской области около деревни Колмаково горят торфяники
13:57 Свердловскую область накрыл смог
Все новости
12:52 СМИ: в России заканчиваются запасы новых иномарок массового сегмента
12:00 Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована на два месяца
11:50 Forbes: в рейтинге богатейших россиян стало на 22 миллиардера больше
11:02 В Москве по делу о хищении с «Пушкинских карт» задержана экс-замминистра культуры Ярилова
10:28 Глава Роспотребнадзора: корь зарегистрирована в 44 регионах России
10:10 В Йемене в давке на благотворительной акции погибли десятки людей, сотни получили ранения
17:17 В полиции Москвы проводят массовые проверки из-за утечки данных силовиков
16:28 На кузбасской шахте «Распадская» произошел пожар, горняков эвакуируют
16:23 В Нижегородской области крупный пожар на территории химпредприятия
16:06 В тюменской новостройке обрушился балкон на третьем этаже, серьезно пострадал молодой мужчина
14:53 Картаполов: электронные повестки могут рассылать в весенний призыв, но их должны дублировать обычными
14:32 Граната, найденная в подъезде жилого дома в Москве, оказалась муляжом
14:22 Тело пропавшей в Балашихе девочки обнаружили недалеко от места падения ее матери
13:46 Российские «военные эксперты» получили подозрительные посылки со статуэтками
13:01 В Судане в ходе боестолкновений за день погибли 30 человек, 245 получили ранения
12:23 СМИ: в Москве у жилого дома обнаружили гранату Ф-1, жителей эвакуируют
12:16 Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат «ЛГБТ-пропаганду»
10:55 Верховный суд: оскорбление власти в интернете и в блогах подпадает под статью УК
10:28 В Иркутске рядовой, который хотел «отдохнуть» от службы, получил пять лет колонии
10:05 Роспотребнадзор: подвид коронавируса «арктур», выявленный в России, может быть более заразным
16:49 ГД приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену
16:21 Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже
15:57 Организаторы «Бессмертного полка» призвали клеить фото ветеранов на автомобили
15:10 В московском метро избили американского журналиста Дугана
14:46 В России запустили цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK