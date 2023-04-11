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Forbes: в рейтинге богатейших россиян стало на 22 миллиардера больше
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В рейтинге богатейших россиян стало на 22 миллиардера больше, чем в прошлом году. В мировом рейтинге, напротив, число миллиардеров снижается второй год подряд, как и их суммарное состояние, пишет Forbes.
Всего в российском списке — 110 человек. При этом их могло быть 115, однако пять участников прошлогоднего списка отказались от российского гражданства. Это Юрий Мильнер (фонды DST), Николай Сторонский (Revolut), Тимур Турлов (Freedom Finance) и сооснователи JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, пишет издание.
Самым богатым российским миллиардером впервые стал Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК. Его состояние за год выросло более чем в два раза — до $25,2 млрд («Еврохим» производит удобрения).
Издание отмечает, что в топ-20 богатейших россиян, помимо Мельниченко, вошли еще два «химика»: совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор (состояние $11,3 млрд, поднялся на 11 строчку, в прошлом году занимал 27 место) и Андрей Гурьев ($9,7 млрд, поднялся на 15 строчку с 24), ему с семьей принадлежит почти 50% «Фосагро».
На второй строчке российского рейтинга — Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норильского никеля» ($23,7 млрд). На третьей — Владимир Лисин, владелец НЛМК, возглавлявший список в прошлом году ($22,1 млрд).
Также в свежем списке миллиардеров шесть новичков:
Андрей Кривенко, основатель «ВкусВилла» (59 строчка рейтинга, состояние $2,1 млрд);
Сейфеддин Рустамов, основной акционер «Метафракса» (90, $1,3 млрд);
Денис Штенгелов, основатель «КДВ Групп» (94, $1,3 млрд);
Павел Голубков, совладелец ГК «Самолет» (102, $1,1 млрд);
Дмитрий Николаев, владелец «Стройсервиса» (105, $1,1 млрд);
Иван Стрешинский, миноритарный акционер USM (109, $1 млрд).
В целом совокупное состояние российских миллиардеров выросло с $353 млрд до $505 млрд, подсчитал Forbes.
Всего в российском списке — 110 человек. При этом их могло быть 115, однако пять участников прошлогоднего списка отказались от российского гражданства. Это Юрий Мильнер (фонды DST), Николай Сторонский (Revolut), Тимур Турлов (Freedom Finance) и сооснователи JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, пишет издание.
Самым богатым российским миллиардером впервые стал Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК. Его состояние за год выросло более чем в два раза — до $25,2 млрд («Еврохим» производит удобрения).
Издание отмечает, что в топ-20 богатейших россиян, помимо Мельниченко, вошли еще два «химика»: совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор (состояние $11,3 млрд, поднялся на 11 строчку, в прошлом году занимал 27 место) и Андрей Гурьев ($9,7 млрд, поднялся на 15 строчку с 24), ему с семьей принадлежит почти 50% «Фосагро».
На второй строчке российского рейтинга — Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норильского никеля» ($23,7 млрд). На третьей — Владимир Лисин, владелец НЛМК, возглавлявший список в прошлом году ($22,1 млрд).
Также в свежем списке миллиардеров шесть новичков:
Андрей Кривенко, основатель «ВкусВилла» (59 строчка рейтинга, состояние $2,1 млрд);
Сейфеддин Рустамов, основной акционер «Метафракса» (90, $1,3 млрд);
Денис Штенгелов, основатель «КДВ Групп» (94, $1,3 млрд);
Павел Голубков, совладелец ГК «Самолет» (102, $1,1 млрд);
Дмитрий Николаев, владелец «Стройсервиса» (105, $1,1 млрд);
Иван Стрешинский, миноритарный акционер USM (109, $1 млрд).
В целом совокупное состояние российских миллиардеров выросло с $353 млрд до $505 млрд, подсчитал Forbes.
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