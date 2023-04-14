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В Йемене в давке на благотворительной акции погибли десятки людей, сотни получили ранения
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В столице Йемена Сане на благотворительной акции произошла давка. По разным данным, погибли от 70 до 90 человек, в том числе дети.
СМИ приводят разные данные о количестве раненых. Сообщается, что пострадали 120 человек, по другой информации — более 320 человек. Десятки раненых находятся в больницах в критическом состоянии.
Благотворительная акция прошла в школе в центре Саны. На ней людям раздавали финансовую помощь. При этом, как пишут СМИ, подобные акции проводились регулярно, однако это первый случай с массовыми жертвами.
По одной из версий, представители властей выстрелили в воздух, чтобы сдержать толпу, в результате взорвался электрический кабель, пишет AP. Очевидцы утверждают, что это спровоцировало панику.
СМИ приводят разные данные о количестве раненых. Сообщается, что пострадали 120 человек, по другой информации — более 320 человек. Десятки раненых находятся в больницах в критическом состоянии.
Благотворительная акция прошла в школе в центре Саны. На ней людям раздавали финансовую помощь. При этом, как пишут СМИ, подобные акции проводились регулярно, однако это первый случай с массовыми жертвами.
По одной из версий, представители властей выстрелили в воздух, чтобы сдержать толпу, в результате взорвался электрический кабель, пишет AP. Очевидцы утверждают, что это спровоцировало панику.
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