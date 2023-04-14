В Йемене в давке на благотворительной акции погибли десятки людей, сотни получили ранения

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В столице Йемена Сане на благотворительной акции произошла давка. По разным данным, погибли от 70 до 90 человек, в том числе дети.СМИ приводят разные данные о количестве раненых. Сообщается, что пострадали 120 человек, по другой информации — более 320 человек. Десятки раненых находятся в больницах в критическом состоянии.Благотворительная акция прошла в школе в центре Саны. На ней людям раздавали финансовую помощь. При этом, как пишут СМИ, подобные акции проводились регулярно, однако это первый случай с массовыми жертвами.По одной из версий, представители властей выстрелили в воздух, чтобы сдержать толпу, в результате взорвался электрический кабель, пишет AP. Очевидцы утверждают, что это спровоцировало панику.