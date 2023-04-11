Возрастное ограничение 18+
В Иркутске рядовой, который хотел «отдохнуть» от службы, получил пять лет колонии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Иркутской области рядовой получил пять лет колонии за «временное уклонение от службы». В суде сообщили, что он хотел «отдохнуть».
«Иркутский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Денису Куренкову. Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, 24 сентября 2022 года без уважительных причин не явился к установленному времени на службу», — сообщила пресс-служба второго Восточного окружного военного суда.
В январе этого года Куренков добровольно пришел в военный следственный отдел.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на пять лет.
«Иркутский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Денису Куренкову. Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, 24 сентября 2022 года без уважительных причин не явился к установленному времени на службу», — сообщила пресс-служба второго Восточного окружного военного суда.
В январе этого года Куренков добровольно пришел в военный следственный отдел.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на пять лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Гособвинитель попросил назначить обвиняемой в продаже своего малолетнего сына в Екатеринбурге шесть лет колонии
17 апреля 2023
17 апреля 2023
В Нижнем Тагиле рецидивиста осудили за убийство сожительницы
18 апреля 2023
18 апреля 2023