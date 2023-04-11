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В Иркутске рядовой, который хотел «отдохнуть» от службы, получил пять лет колонии

10.28 Среда, 19 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Иркутской области рядовой получил пять лет колонии за «временное уклонение от службы». В суде сообщили, что он хотел «отдохнуть».

«Иркутский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Денису Куренкову. Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, 24 сентября 2022 года без уважительных причин не явился к установленному времени на службу», — сообщила пресс-служба второго Восточного окружного военного суда.

В январе этого года Куренков добровольно пришел в военный следственный отдел.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на пять лет.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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