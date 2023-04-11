В Якутии сотрудника «Почты России» заподозрили в хищении 41 миллиона рублей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Якутии сотрудника «Почты России» подозревают в хищении 41 миллиона рублей.По данным регионального УФСБ, речь о руководителе группы расчета зарплаты якутского управления АО «Почта России».Следователи считают, что фигурант использовал схему незаконных начислений с использованием программного обеспечения. Таким образом, он выписал себе больше 41 миллиона рублей и распорядился ими по своему усмотрению.Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК).Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.