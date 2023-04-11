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В Якутии сотрудника «Почты России» заподозрили в хищении 41 миллиона рублей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Якутии сотрудника «Почты России» подозревают в хищении 41 миллиона рублей.
По данным регионального УФСБ, речь о руководителе группы расчета зарплаты якутского управления АО «Почта России».
Следователи считают, что фигурант использовал схему незаконных начислений с использованием программного обеспечения. Таким образом, он выписал себе больше 41 миллиона рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК).
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
По данным регионального УФСБ, речь о руководителе группы расчета зарплаты якутского управления АО «Почта России».
Следователи считают, что фигурант использовал схему незаконных начислений с использованием программного обеспечения. Таким образом, он выписал себе больше 41 миллиона рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК).
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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