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Рослесхоз заявил, что крупный пожар «пришел» в Алтайский край из Казахстана
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Алтайском крае крупный лесной пожар, площадь возгорания превышает 1000 га. Рослесхоз заявил, что пожар «пришел» из Казахстана.
«В Алтайском крае локализован лесной пожар, пришедший из Казахстана. Из-за сильного порывистого ветра лесные пожарные Казахстана не смогли справиться с возгоранием и допустили переход огня через государственную границу с Россией», — заявили в ведомстве.
Пожар перешел на Ключевское лесничество Алтайского края.
К тушению привлечены 167 человек и 84 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, говорят в ведомстве.
«В Алтайском крае локализован лесной пожар, пришедший из Казахстана. Из-за сильного порывистого ветра лесные пожарные Казахстана не смогли справиться с возгоранием и допустили переход огня через государственную границу с Россией», — заявили в ведомстве.
Пожар перешел на Ключевское лесничество Алтайского края.
К тушению привлечены 167 человек и 84 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, говорят в ведомстве.
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