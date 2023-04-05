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В Белгородской области при обстреле свинокомплекса погибли более 170 животных
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области при обстреле свинокомплекса погибли животные.
По данным РИА Новости, в компании «Агро-Белогорье» сообщили о 178 погибших свиньях.
Сотрудники не пострадали. «Зафиксированы повреждения стен трех корпусов, кровли, станочного и технического оборудования. Погибли 178 животных», — сообщили в компании.
По словам губернатора региона Гладкова, в среду под обстрел попали несколько муниципальных образований. Есть один пострадавший в селе Новостроевка-Вторая. «Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался», — заявил Гладков. В хуторе Старый Волоконовского района введен режим ЧС.
По данным РИА Новости, в компании «Агро-Белогорье» сообщили о 178 погибших свиньях.
Сотрудники не пострадали. «Зафиксированы повреждения стен трех корпусов, кровли, станочного и технического оборудования. Погибли 178 животных», — сообщили в компании.
По словам губернатора региона Гладкова, в среду под обстрел попали несколько муниципальных образований. Есть один пострадавший в селе Новостроевка-Вторая. «Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался», — заявил Гладков. В хуторе Старый Волоконовского района введен режим ЧС.
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