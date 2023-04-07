ГД приняла во втором чтении законопроект об электронных повестках

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.Одобрена поправка о вручении повесток в военкомат в электронном формате.Также депутаты одобрили поправку об ограничении прав на управление автомобилем для уклонистов (в случае неявки по повестке в течение 20 дней).Одобрена поправка об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнообязанных (до их явки в военкомат).Одобрена поправка о возможности зачисления в запас без личной явки в военкомат.Пленарное заседание, на котором обсуждается резонансный законопроект, идет в эти минуты. Добавим, что трансляция заседания на сайте ГД идет с перебоями.ГД единогласно в третьем чтении приняла ФЗ об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.