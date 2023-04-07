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ГД приняла во втором чтении законопроект об электронных повестках
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.
Одобрена поправка о вручении повесток в военкомат в электронном формате.
Также депутаты одобрили поправку об ограничении прав на управление автомобилем для уклонистов (в случае неявки по повестке в течение 20 дней).
Одобрена поправка об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнообязанных (до их явки в военкомат).
Одобрена поправка о возможности зачисления в запас без личной явки в военкомат.
Пленарное заседание, на котором обсуждается резонансный законопроект, идет в эти минуты. Добавим, что трансляция заседания на сайте ГД идет с перебоями.
Обновлено. ГД единогласно в третьем чтении приняла ФЗ об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.
Одобрена поправка о вручении повесток в военкомат в электронном формате.
Также депутаты одобрили поправку об ограничении прав на управление автомобилем для уклонистов (в случае неявки по повестке в течение 20 дней).
Одобрена поправка об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнообязанных (до их явки в военкомат).
Одобрена поправка о возможности зачисления в запас без личной явки в военкомат.
Пленарное заседание, на котором обсуждается резонансный законопроект, идет в эти минуты. Добавим, что трансляция заседания на сайте ГД идет с перебоями.
Обновлено. ГД единогласно в третьем чтении приняла ФЗ об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.
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