Получившим повестки гражданам запретят выезд из РФ до явки в военкомат

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Получившим повестки гражданам запретят выезд из РФ — со дня получения до явки в военкомат.Это следует из поправок, внесенных на рассмотрение в ГД.«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в тексте документа.В России появится электронный реестр повесток. Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в этом реестре, следует из поправок.