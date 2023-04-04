Возрастное ограничение 18+
Получившим повестки гражданам запретят выезд из РФ до явки в военкомат
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Получившим повестки гражданам запретят выезд из РФ — со дня получения до явки в военкомат.
Это следует из поправок, внесенных на рассмотрение в ГД.
«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в тексте документа.
В России появится электронный реестр повесток. Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в этом реестре, следует из поправок.
Новость дополняется
Это следует из поправок, внесенных на рассмотрение в ГД.
«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в тексте документа.
В России появится электронный реестр повесток. Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в этом реестре, следует из поправок.
Новость дополняется
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