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В ГД предложили наказывать граждан, которые «злоупотребляют» правом жаловаться в госорганы

14.36 Вторник, 11 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Депутат ГД Евгений Марков (ЛДПР) предлагает ввести административную ответственность для граждан, которые «злоупотребляют» правом подавать жалобы в госорганы.

Письмо с просьбой рассмотреть такую возможность депутат направил генпрокурору РФ Краснову, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Депутат считает, что во время «бумажных войн» в официальных обращениях от граждан часто распространяются «порочащие сведения». По его словам, нередко «под видом заботы об общественном благе» гражданин жалуется в ведомства для того, чтобы с помощью госорганов «причинить вред другим людям».

Так, к примеру, через обращения граждан в комитеты образования и прокуратуру якобы происходит «борьба с неугодными учителями», уверен депутат. «Любое замечание учителя рассматривается, как повод обратиться с жалобой в государственные инстанции, что негативным образом влияет на образовательный процесс», — заявил он.

Подобные обращения вынуждают ведомства «нерационально тратить силы и время на проверки».

По словам депутата, он готовит поправки в КоАП РФ, которые предполагают административную ответственность «за злоупотребление правом на обращение с заявлением в органы государственной власти или органы местного самоуправления».

Депутат просит Генпрокуратуру дать оценку целесообразности этой инициативы. Что конкретно считать «злоупотреблением» при обращении в госорганы и какое именно предполагается наказание, депутат не уточняет.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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