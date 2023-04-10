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В центре Луисвилла в США произошла стрельба, полиция сообщает о множестве пострадавших
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В центре американского Луисвилла произошла стрельба. Полиция штата Кентукки сообщила в соцсетях о множестве пострадавших.
СМИ публикуют кадры с места событий. Дорога перекрыта, слышны выстрелы и сирены.
По данным CNN, на место стрельбы выехал губернатор штата. CNN со ссылкой на источник сообщает, что известно о шести жертвах, эти данные проверяются.
Кто именно открыл стрельбу, пока неизвестно. Предположительно, это один человек. Между стрелявшим и полицией завязалась перестрелка. Также на месте работают представители ФБР.
Луисвилл — самый большой город в штате Кентукки.
СМИ публикуют кадры с места событий. Дорога перекрыта, слышны выстрелы и сирены.
По данным CNN, на место стрельбы выехал губернатор штата. CNN со ссылкой на источник сообщает, что известно о шести жертвах, эти данные проверяются.
Кто именно открыл стрельбу, пока неизвестно. Предположительно, это один человек. Между стрелявшим и полицией завязалась перестрелка. Также на месте работают представители ФБР.
Луисвилл — самый большой город в штате Кентукки.
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