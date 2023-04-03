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Депутат ГД предложила платить школьникам за высокую успеваемость
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Депутат ГД Анна Скрозникова («Новые люди») предложила финансово поощрять детей за высокие оценки. Средства предлагается зачислять старшеклассникам на «Пушкинскую карту».
Соответствующее обращение депутат направила в понедельник, 10 апреля, председателю правительства РФ Мишустину. В документе, опубликованном в телеграм-канале депутата, говорится о двух экспериментах в Канаде и Амстердаме, которые должны были показать, как финансовые стимулы влияют на успеваемость студентов вузов. В России же таких экспериментов не проводилось, говорит депутат.
«Прошу вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть целесообразность проведения эксперимента по предоставлению материального вознаграждения в виде дополнительных финансовых средств на "Пушкинской карте" для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость», — говорится в обращении.
Напомним, 27-летняя Анна Скрозникова стала депутатом ГД меньше двух недель назад, 29 марта. Она получила вакантный депутатский мандат.
«Имея опыт работы в образовании, я не понаслышке знаю многие трудности и нюансы в этой сфере. Проблемы нужно решать принятием законов "прямого действия" – это моя основная цель работы в комитете Госдумы по просвещению», — ранее написала депутат.
Соответствующее обращение депутат направила в понедельник, 10 апреля, председателю правительства РФ Мишустину. В документе, опубликованном в телеграм-канале депутата, говорится о двух экспериментах в Канаде и Амстердаме, которые должны были показать, как финансовые стимулы влияют на успеваемость студентов вузов. В России же таких экспериментов не проводилось, говорит депутат.
«Прошу вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть целесообразность проведения эксперимента по предоставлению материального вознаграждения в виде дополнительных финансовых средств на "Пушкинской карте" для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость», — говорится в обращении.
Напомним, 27-летняя Анна Скрозникова стала депутатом ГД меньше двух недель назад, 29 марта. Она получила вакантный депутатский мандат.
«Имея опыт работы в образовании, я не понаслышке знаю многие трудности и нюансы в этой сфере. Проблемы нужно решать принятием законов "прямого действия" – это моя основная цель работы в комитете Госдумы по просвещению», — ранее написала депутат.
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