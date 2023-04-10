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В Марселе число жертв при обрушении здания выросло до четырех
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Марселе до четырех увеличилось число жертв обрушения здания.
Ранее экстренные службы сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник спасатели извлекли из-под завалов два тела. Еще двое погибших были найдены в понедельник, передает телеканал BFMTV.
Четырехэтажное здание обрушилось в ночь на воскресенье. На месте произошел пожар. Также частично обрушилось соседнее здание. Было эвакуировано около 200 человек.
По данным телеканала, под завалами могут находиться люди. На данный момент без вести пропавшими числятся пять человек.
Причины обрушения пока неизвестны.
Ранее экстренные службы сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник спасатели извлекли из-под завалов два тела. Еще двое погибших были найдены в понедельник, передает телеканал BFMTV.
Четырехэтажное здание обрушилось в ночь на воскресенье. На месте произошел пожар. Также частично обрушилось соседнее здание. Было эвакуировано около 200 человек.
По данным телеканала, под завалами могут находиться люди. На данный момент без вести пропавшими числятся пять человек.
Причины обрушения пока неизвестны.
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