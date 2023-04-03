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В Курске отменили военный парад 9 мая из соображений безопасности
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут.
Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности», — цитирует губернатора официальный телеграм-канал правительства региона.
Ранее об отмене парада объявили белгородские власти.
Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности», — цитирует губернатора официальный телеграм-канал правительства региона.
Ранее об отмене парада объявили белгородские власти.
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