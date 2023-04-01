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Аналитики подсчитали, в каких регионах больше всего просроченных кредитов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Аналитики составили рейтинг регионов по доле просроченных кредитов у населения.
В топ-5 регионов с самой низкой долей просроченных кредитов попали Севастополь, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург и Чукотка. В этих субъектах доля просрочки перед банками составила около двух процентов, следует из данных рейтинга РИА Новости.
Самая высокая доля — в Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее. Здесь доля просрочки составила от 6,5 до десяти процентов.
Москва на 12 месте списка (3,27%). Свердловская область — на 31 строчке (3,9%).
Также аналитики подсчитали, какова ссудная задолженность (общая сумма долга перед банком) на численность экономически активного населения. По этому критерию на первом списке ЯНАО — 680 тысяч рублей. Далее ХМАО (644 тысячи рублей), Якутия (615 тысяч рублей), Московская область (546 тысяч рублей) и Магаданская область (544 тысячи рублей).
В Ингушетии, где самая большая доля просроченных кредитов (10,16%), при этом самая маленькая сумма ссудной задолженности у экономически активного населения — 42 тысячи рублей.
В Свердловской области этот показатель составил 394 тысячи рублей.
В целом платежная дисциплина российских заемщиков в 2022 году ухудшилась в 79 регионах, утверждают авторы исследования.
В топ-5 регионов с самой низкой долей просроченных кредитов попали Севастополь, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург и Чукотка. В этих субъектах доля просрочки перед банками составила около двух процентов, следует из данных рейтинга РИА Новости.
Самая высокая доля — в Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее. Здесь доля просрочки составила от 6,5 до десяти процентов.
Москва на 12 месте списка (3,27%). Свердловская область — на 31 строчке (3,9%).
Также аналитики подсчитали, какова ссудная задолженность (общая сумма долга перед банком) на численность экономически активного населения. По этому критерию на первом списке ЯНАО — 680 тысяч рублей. Далее ХМАО (644 тысячи рублей), Якутия (615 тысяч рублей), Московская область (546 тысяч рублей) и Магаданская область (544 тысячи рублей).
В Ингушетии, где самая большая доля просроченных кредитов (10,16%), при этом самая маленькая сумма ссудной задолженности у экономически активного населения — 42 тысячи рублей.
В Свердловской области этот показатель составил 394 тысячи рублей.
В целом платежная дисциплина российских заемщиков в 2022 году ухудшилась в 79 регионах, утверждают авторы исследования.
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