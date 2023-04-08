Возрастное ограничение 18+
Более 130 тысяч домов в регионах РФ хотят перевести с угольного отопления на электричество
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В нескольких регионах РФ 132,7 тысяч домов хотят перевести с угольного отопления на электричество. Речь идет о Тыве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии.
Это может обойтись бюджету примерно в 40 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по энергетике.
По данным издания, вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам к 26 апреля проработать меры поддержки такого переоборудования. Это могут быть субсидии для территориальных сетевых организаций, а также возмещение затрат потребителей на техприсоединение.
Эксперты полагают, что переход с печного на электроотопление снизит нагрузку на экологию, а также уменьшит риски легочных заболеваний у населения.
Это может обойтись бюджету примерно в 40 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по энергетике.
По данным издания, вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам к 26 апреля проработать меры поддержки такого переоборудования. Это могут быть субсидии для территориальных сетевых организаций, а также возмещение затрат потребителей на техприсоединение.
Эксперты полагают, что переход с печного на электроотопление снизит нагрузку на экологию, а также уменьшит риски легочных заболеваний у населения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жилищные субсидии получили 18 учителей из свердловских сёл
08 апреля 2023
08 апреля 2023