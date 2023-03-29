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Экс-футболист Кержаков объяснил, почему вместе с семьей уехал из России
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Экс-футболист, тренер Александр Кержаков объяснил, что прошлой осенью вместе с семьей уехал из России из-за обстановки в стране.
Он сказал, что «это не эмиграция». «В данной сложившейся ситуации мы понимали, что нам просто хочется поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься, просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко», — сказал экс-футболист в интервью на канале журналиста Нобеля Арустамяна.
На вопрос о том, что его не устраивает в происходящем в России, Кержаков ответил, что об этом «тяжело говорить». «Очень тяжело говорить так, чтобы это ни на что не повлияло <...> Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно», — сказал Кержаков. По его словам, каждый день «приходит осознание масштабности всего, что происходит».
Осенью бывший футболист уехал с семьей в Дубай, где, с его слов, на каждом шагу слышна русская речь.
Он сказал, что «это не эмиграция». «В данной сложившейся ситуации мы понимали, что нам просто хочется поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься, просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко», — сказал экс-футболист в интервью на канале журналиста Нобеля Арустамяна.
На вопрос о том, что его не устраивает в происходящем в России, Кержаков ответил, что об этом «тяжело говорить». «Очень тяжело говорить так, чтобы это ни на что не повлияло <...> Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно», — сказал Кержаков. По его словам, каждый день «приходит осознание масштабности всего, что происходит».
Осенью бывший футболист уехал с семьей в Дубай, где, с его слов, на каждом шагу слышна русская речь.
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