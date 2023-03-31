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В Находке пятиклассник получил удар током на входе в школу через турникет
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Находке пятиклассник получил удар током от турникета, который установлен на входе в школу.
Речь идет о школе под названием «Лидер-2», уточнили в прокуратуре Приморья.
«В дневное время 7 апреля в средней общеобразовательной школе "Лидер-2" ученик 5 класса получил удар током от устройства турникета, установленного на входе в учреждение», — сообщили в надзорном ведомстве.
Утверждается, что госпитализация ребенку не потребовалась, ему «обеспечено медицинское наблюдение».
Турникет обесточили на время разбирательства.
СК проводит проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Речь идет о школе под названием «Лидер-2», уточнили в прокуратуре Приморья.
«В дневное время 7 апреля в средней общеобразовательной школе "Лидер-2" ученик 5 класса получил удар током от устройства турникета, установленного на входе в учреждение», — сообщили в надзорном ведомстве.
Утверждается, что госпитализация ребенку не потребовалась, ему «обеспечено медицинское наблюдение».
Турникет обесточили на время разбирательства.
СК проводит проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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