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В небе над Усть-Кутом пролетел объект, похожий на метеорит

13.51 Пятница, 7 апреля 2023
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Жители Усть-Кутского района в Иркутской области сообщают, что накануне видели падение неопознанного небесного тела.

Эту информацию подтвердили в районной администрации. Сообщается, что в четверг в 22.47 над городом появилось яркое свечение. Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Очевидцы пишут в соцсетях, что из-за вспышки в квартирах на несколько секунд стало светло.

Сотрудники астрономической обсерватории ИГУ объяснили местным СМИ, что это, скорее всего, метеорит, однако эта версия требует проверки.

«Возможно, это действительно метеорит. Но также нужно проверить, не сходили ли с орбиты ступени ракет или спутники (недавно такое явление наблюдали жители южных районов области)», — сказали в обсерватории изданию «Хорошие новости».

Научные сотрудники обратились к очевидцам с просьбой поделиться видеоматериалами, чтобы рассчитать возможное место падения.

Издание также утверждает, что 6 апреля, в 20.00, полет метеорита наблюдали жители Братска.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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