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Омского министра здравоохранения за срыв нацпроекта оштрафовали на 12 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Министр здравоохранения Омской области привлечен к административной ответственности за срыв реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Штраф составил 12 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре. В прошлом году за аналогичный срыв главу министерства оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Проверка показала, что по итогам 2022 года в регионе были не в полной мере реализованы мероприятия по проектам «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Также прокуратура сообщила о срыве сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медоборудования.
«Так, к 1 январю 2023 г. не введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф в БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», а также 3 единицы медицинского оборудования для БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9». БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» также не было оснащено 7 единицами медицинского оборудования», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура уточняет, что это повторное правонарушение — «аналогичная ситуация по невыполнению мероприятий нацпроекта имела место также по итогам 2021 года».
Штраф составил 12 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре. В прошлом году за аналогичный срыв главу министерства оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Проверка показала, что по итогам 2022 года в регионе были не в полной мере реализованы мероприятия по проектам «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Также прокуратура сообщила о срыве сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медоборудования.
«Так, к 1 январю 2023 г. не введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф в БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», а также 3 единицы медицинского оборудования для БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9». БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» также не было оснащено 7 единицами медицинского оборудования», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура уточняет, что это повторное правонарушение — «аналогичная ситуация по невыполнению мероприятий нацпроекта имела место также по итогам 2021 года».
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