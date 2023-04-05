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ГД приняла законопроект об уголовной ответственности за уничтожение редких растений и грибов

18.57 Четверг, 6 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, внесенный в прошлом году группой депутатов и сенаторов, который предполагает уголовную ответственность и крупный штраф за уничтожение ценных редких грибов и растений.

Максимальное наказание — до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Как объясняют необходимость ужесточить наказание

Авторы инициативы заявили, что в законодательстве необходима единая унифицированная система правовой защиты особо ценных диких животных, водных биоресурсов, а также охраняемых редких растений.

Сейчас, по закону, редкие животные и водные биоресурсы защищены лучше, чем растения. За их незаконную добычу и оборот предусмотрена статья УК 258.1. Так, в 2018-2020 годах по этой статье было осуждено более 800 человек, свидетельствуют данные судебной статистики.

Редкие и исчезающие виды растений (в том числе, особо ценные) были защищены общими положениями двух статей УК — 259 («Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу») и 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»). Однако на практике, как отмечается в пояснении к документу, фактически применяется только одна статья 260 о незаконной рубке. Так, например, с 2018 по 2020 год по статье 259 не было вынесено ни одного обвинительного приговора.

Но и 260-я статья несовершенна, полагают авторы проекта, так как уголовная квалификация преступления по ней требует «значительного размера вырубки». Что касается рубки ценных пород, речь, как правило, о небольшом объеме. Например, в Севастополе варварской вырубке подвергаются целые рощи фисташки туполистной с ценной древесиной. У этого дерева узкий ствол — от 15мм до 70 мм. В одном из случаев сообщалось о 103 уничтоженных деревьев, однако для уголовной квалификации общего объема оказалось недостаточно. В итоге власти не могут привлечь виновных к уголовной ответственности.

Авторы закона приводят еще один пример — в Хабаровском и Приморском краях активно развивается теневой бизнес по незаконной добыче и контрабанде в Китай корня женьшеня настоящего, который занесен в Красную книгу РФ. Так, в сентябре 2020 года в таможне сообщили о попытке контрабанды корня женьшеня на сумму 14 миллионов рублей (более 8,5 кг).

«В настоящее время эффективность уголовно-правовой защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кого не накажут

Депутаты утверждают, что «подавляющее большинство» регионов поддерживают предложение ужесточить уголовную ответственность в этой сфере. Эта проблема особенно актуальна для Крыма, Дальнего Востока и горного Алтая, где власти сообщают о «значительном увеличении» случаев уничтожения редких видов растений.

Авторы подчеркивают, что речь в законе идет о «прямом умысле». «Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот указанных особо ценных объектов растительного мира при совершении таких деяний по неосторожности», — говорится в пояснении.

Какие санкции

Закон добавляет в УК статью 260.1 («Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Санкции по этой статье установлены по аналогии со статьей 258.1 УК РФ. Максимальное наказание — до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Добавим, что предварительное расследование по уголовным делам, возбужденным по новой статье, будут проводить дознаватели ОВД и пограничных органов ФСБ, а также следователи СК, следует из документа.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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