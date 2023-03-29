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Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ

14.07 Четверг, 6 апреля 2023
Россия и мир
Фото: скрин документа
Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке 40 фамилий. В состав палаты вошли, в том числе, гроссмейстер Карякин, писатель Лукьяненко, ректор ГИТИС Заславский, академик Бокерия, глава «Всероссийской федерации художественной гимнастики» Винер-Усманова, певица Гурцкая, президент «Федерации еврейских общин России» Борода, главврач «Психиатрической клинической больницы №1 Москвы» Костюк и другие.

Утвержденным членам палаты совместно с делегированными членами от региональных палат предложено приступить к формированию ОП РФ в полном составе, говорится в указе.

Кто в списке:

Б. Алешин, замглавы «Союза машиностроителей России»
Н. Анисимов замглавного редактора «Мультимедийный ИЦ "Известия"»
О. Аполихин, директор НИИ урологии
Л. Бокерия, академик, президент «Лиги здоровья нации»
А. Борода, глава «Федерации еврейских общин России»
В. Бочаров, герой РФ
Я. Великанова, гендиректор «Государственного центрального музея современной истории России»
И. Винер-Усманова, глава «Всероссийской федерации художественной гимнастики»
А. Галушка, член совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»
О. Гаман-Голутвина, глава «Российской ассоциации политической науки»
А. Гаспарян, писатель
Д. Гурцкая, певица
Н. Данюк, замдиректора института РУДН
Е. Дмитриева, гендиректор ООО «Лаборатория Импакта»
О. Драпкина, директор «Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины»
Г. Заславский, ректор ГИТИС
С. Карякин, гроссмейстер
Е. Козеев, глава «Всероссийского студенческого корпуса спасателей»
Е. Колотовкина, замгендиректора фонда «Звезда и Лира»
Г. Костюк, главврач «Психиатрической клинической больницы №1» Москвы
А. Крганов, муфтий «Духовного собрания мусульман России»
В. Легойда, глава синодального отдела РПЦ
С. Лукьяненко, писатель
П. Лундстрем, скрипач
А. Максимов, директор Центра территориальных изменений и городского развития РАНХИГС
А. Малькевич, и.о. завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета
Л. Михеева, глава «Исследовательского центра частного права им. Алексеева при президенте РФ»
Н. Москвитина, глава благотворительного фонда «Женщины за жизнь»
Р. Набиев, параспорстмен
Н. Нарочницкая, глава фонда изучения исторической перспективы
М. Погосян, ректор Московского авиационного института
С. Ряховский, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
Р. Сабитов, замгендиректора ВГТРК
О. Сирота, гендиректор «Истринской сыроварни»
Д. Содномдоржиев, Дид Хамбо Лама
А. Ткаченко, председатель правления фонда «Круг добра»
Е. Тополева-Солдунова, директор «Агентства социальной информации»
С. Черногаев, глава российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей
А. Школьник, директор «Центрального музея ВОВ 1941-1945 гг»
К. Ярошенко, вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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