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В Кемерово по делу о диверсии на железной дороге арестован 16-летний подроcток
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Кемерово в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ).
Следствие считает, что 28 марта он совершил поджог релейного шкафа на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. При этом подросток действовал по заданию неустановленного лица и получил за это денежное вознаграждение, говорится в релизе регионального СУ СК.
В четверг 6 апреля Заводской районный суд заключил подростка под стражу до 1 июня.
Вину в предъявленном обвинении он признал, заявили в СК.
Наказание по статье о диверсии предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Следствие считает, что 28 марта он совершил поджог релейного шкафа на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. При этом подросток действовал по заданию неустановленного лица и получил за это денежное вознаграждение, говорится в релизе регионального СУ СК.
В четверг 6 апреля Заводской районный суд заключил подростка под стражу до 1 июня.
Вину в предъявленном обвинении он признал, заявили в СК.
Наказание по статье о диверсии предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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