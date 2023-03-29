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В ГД рассмотрят законопроект об освобождении добровольцев от уголовной ответственности
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В ГД внесен законопроект, который предлагает прекращать уголовное преследование тех, кто решил пойти добровольцем на военную службу.
Авторы инициативы — Заксобрание Челябинской области. Они уточняют, что речь идет о подозреваемых или обвиняемых в преступлениях «небольшой или средней тяжести».
Проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» предлагает ввести статью «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с изменением обстановки». «Суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях», — говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас к службе в ВС РФ «уже привлекаются граждане, совершившие преступления». «Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях. Введение возможности прекращения уголовного преследования в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, если при этом будет установлено, что данными лицами принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях, будет соответствовать политике государства в сфере уголовного законодательства в условиях проведения специальной военной операции», — полагают авторы инициативы.
Они утверждают, что проект разработан «в целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства».
Законопроект был внесен 4 апреля, сейчас он направлен в профильный комитет ГД.
Авторы инициативы — Заксобрание Челябинской области. Они уточняют, что речь идет о подозреваемых или обвиняемых в преступлениях «небольшой или средней тяжести».
Проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» предлагает ввести статью «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с изменением обстановки». «Суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях», — говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас к службе в ВС РФ «уже привлекаются граждане, совершившие преступления». «Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях. Введение возможности прекращения уголовного преследования в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, если при этом будет установлено, что данными лицами принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях, будет соответствовать политике государства в сфере уголовного законодательства в условиях проведения специальной военной операции», — полагают авторы инициативы.
Они утверждают, что проект разработан «в целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства».
Законопроект был внесен 4 апреля, сейчас он направлен в профильный комитет ГД.
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