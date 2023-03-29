Путин обвинил США в причинах украинского кризиса

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин принял верительные грамоты вновь прибывших послов иностранных государств. На церемонии, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, присутствовали 17 послов, в том числе представители ЕС и США.Полный список стран: Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, США, ЕС, Ирак, Камбоджа, Гвинейская республика.Путин коротко высказался об отношениях с этими странами. Собрали главное.. «Отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. В его основе — принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка». По словам Путина, поддержка США цветных революций «в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису».«Отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали». «Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией».Официальные отношения России с Данией насчитывают 530 лет. «Супруга императора Александра III, Мария Фёдоровна, была датчанкой по происхождению. То есть наши государства исторически всегда были близки друг другу». Но сегодня «в Балтийском море неспокойно». Путин надеется, что Дания поможет РФ в расследовании происшествия на «Северных потоках».«Тысячи советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов в 1944 году». Но сегодня двусторонние контакты почти заморожены, и это «вряд ли отвечает интересам двух наших народов».«Ценим взвешенные подходы Мехико к урегулированию глобальных проблем на принципах многосторонности, невмешательства, соблюдения норм международного права, мирного разрешения споров». Российско-мексиканский товарооборот в прошлом году достиг четырёх миллиардов долларов. (Также Путин поздравил посла Мексики с днем рождения).«Выходцы из России сыграли заметную роль в развитии Парагвая и становлении его институтов» (армии, системы образования и науки). «В Парагвае людям с русскими корнями обеспечены благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и просто возможность свободно говорить на родном языке».«55 лет назад Советский Союз первым признал независимость и суверенитет Республики Экваториальная Гвинея». Сейчас между странами укрепляется взаимовыгодное сотрудничество — геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика.Отношения «поступательно развиваются», в том числе в сельском хозяйстве и транспорте.. «Надёжный партнёр, союзник в арабском мире и на международной арене в целом. Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость».РФ выступает «за всестороннее развитие отношений».Важный партнёр РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (совместные проекты в сфере высоких технологий, цифровизации городской среды и госуправления, «подготовка кадров»). «Развиваются контакты по линии мусульманских организаций».Важный партнёр России в Центральной Америке. Со страной подписано соглашение «о взаимном признании документов о высшем образовании».«Дружба России и Зимбабве проверена временем». Россия «поддерживает зимбабвийский народ в отстаивании своего суверенитета».«Стратегический союзник и ближайший сосед». В этом году — 15-летие признания Россией независимости Абхазии и подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.«Россия последовательно выступает за безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Категорически осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела Ирака». Богатый опыт обоюдовыгодных проектов в разных сферах, в том числе в нефтегазовой.Конструктивное сотрудничество в области обороны и безопасности, в торговле, туризме, ИТ. В России получили высшее образование более восьми тысяч камбоджийцев.Страна проходит через «непростой этап внутриполитического развития», «и мы желаем гвинейскому народу скорейшей стабилизации обстановки в конституционном русле». Россия — крупный инвестор в экономику страны. Россия помогают гвинейцам в борьбе с вирусом Эбола, предоставляет медоборудование и вакцины.Обращение Путина к послам длилось около 20 минут. Путин закончил церемонию словами о том, что пообщаться лично с послами не получится, «так как санитарные ограничения все еще действуют».