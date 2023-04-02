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В Ростовской области на трассе перевернулся автобус, пострадали 15 пассажиров
Россия и мир
Фото: МЧС России
На трассе в Ростовской области перевернулся рейсовый автобус с 32 пассажирами.
По последним данным, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимиров.
Автобус ехал из Москвы по маршруту «Автовокзал "Саларьево" — Ставрополь». Авария произошла на 813 километре трассы М-4 «Дон».
На данный момент ставропольская компания-перевозчик организовала отправку 17 пассажиров в краевой центр.
С пострадавшими работают медики.
По последним данным, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимиров.
Автобус ехал из Москвы по маршруту «Автовокзал "Саларьево" — Ставрополь». Авария произошла на 813 километре трассы М-4 «Дон».
На данный момент ставропольская компания-перевозчик организовала отправку 17 пассажиров в краевой центр.
С пострадавшими работают медики.
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