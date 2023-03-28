Возрастное ограничение 18+
Володин: закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних могут принять 11 апреля
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Госдума может принять закон о вейпах 11 апреля, заявил спикер ГД Володин.
«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов», — цитирует Володина пресс-служба Думы.
После того, как норма будет принята, депутаты хотят инициировать внесение изменений в налоговое законодательство «о многократном» увеличении акцизов на вейпы. «Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», — заявил Володин.
Один из авторов инициативы депутат Хамзаев считает необходимым сделать все, «чтобы вейпы пропали с полок и из-за цены потеряли свою актуальность». Он предложил такие меры: «За продажу детям всех форм вейпов, никотиновых и нет, — уголовная ответственность; драконовский рост акцизов; запрет рекламы; полный контроль со стороны государства».
«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов», — цитирует Володина пресс-служба Думы.
После того, как норма будет принята, депутаты хотят инициировать внесение изменений в налоговое законодательство «о многократном» увеличении акцизов на вейпы. «Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», — заявил Володин.
Один из авторов инициативы депутат Хамзаев считает необходимым сделать все, «чтобы вейпы пропали с полок и из-за цены потеряли свою актуальность». Он предложил такие меры: «За продажу детям всех форм вейпов, никотиновых и нет, — уголовная ответственность; драконовский рост акцизов; запрет рекламы; полный контроль со стороны государства».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».